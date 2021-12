Vijf doden in woning bij Berlijn, OM gaat uit van familiedrama

Dat heeft de hoofdofficier van justitie van het parket in Cottbus vanmorgen verklaard tegenover het Duitse persbureau DPA. ,,Er is momenteel geen verdenking van een derde persoon”, zei Gernot Bantleon. De slachtoffers zijn volgens hem twee volwassenen van 40 jaar en drie kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Hun lichamen vertoonden schot- en steekwonden.



De politie kreeg zaterdag rond het middaguur een noodoproep van omwonenden die de levenloze lichamen van de slachtoffers in de woning hadden zien liggen. Eerder had een naaste buur al gebeld die het vreemd vond dat er geen enkel teken van leven te bespeuren was in de woning van het gezin. Agenten vonden vervolgens de vijf slachtoffers.