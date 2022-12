Vijf doden na explosie in appartementengebouw Jersey, vier vermisten waarschijnlijk ook omgekomen

De explosie bij de haven in de hoofdstad Saint Helier gebeurde gisteren in de vroege ochtend, rond 04.00 uur lokale tijd. Een gebouw van drie verdiepingen stortte volledig in. De brand die door de explosie was ontstaan, werd geblust. In de loop van zondag is pas duidelijk geworden hoe groot de omvang van de ramp is, met meerdere dodelijke slachtoffers.