Vijf Duitse kinderen zwaargewond nadat springkussen de lucht in vliegt

UPDATE Politie­chef neemt ontslag als raadslid na bloedbad op school Texas

Meer dan een maand na het bloedbad op een basisschool in Texas waarbij 21 doden vielen, heeft de verantwoordelijk politiechef ontslag genomen als gemeenteraadslid. In zijn ontslagbrief schrijft Pete Arredondo dat hij tot zijn besluit gekomen is om het beste te doen voor de stad en ,,om verdere afleiding te minimaliseren”. Als politiechef werd Arredondo ruim een week geleden al met betaald verlof gestuurd.

