Vijf jaar en 70 operaties na de zuuraanval op Zanzibar

Vijf jaar na de zuuraanval op Zanzibar treedt Katie Gee steeds meer in de openbaarheid. Om haar verhaal te vertellen over de aanval die haar leven tekende, om te waarschuwen voor het soort incidenten dat ook in Engeland steeds vaker voorkomt, en omdat ze trots is op haar 'nieuwe gezicht', met een 'nieuw' oor en een gladde huid.

Een radio-interview in juni, het begin van een Youtubekanaal in diezelfde maand, een eerste tv-optreden in juli en grote artikelen in Elle en Daily Mail begin augustus. De inmiddels 23-jarige Katie Gee zoekt steeds meer de openbaarheid. Ze praat openlijk over de zuuraanval van vijf jaar geleden. Over de pijn, de talloze operaties, de onzekerheid. Om af te sluiten, om anderen te waarschuwen.



,,Het voelde alsof ik onder een kokendhete douche stapte", zegt ze tegen Elle. Het is augustus 2013 als Katie en haar vriendin Kirstie Trup er een maand vrijwilligerswerk op Zanzibar op hebben zitten. Op de laatste avond van hun vakantie loopt het tweetal over straat op weg naar een etentje, toen iemand achterop een langsrijdende brommer een vloeistof uit een jerrycan over hen heen gooit.

'Verzengend'

Volledig scherm © Videostill YouTube ,,De vloeistof was verzengend, vlijmscherp en ijskoud tegelijk", haalt Katie terug. ,,Ik wist eigenlijk meteen dat het zuur was. Ik pakte een stukje kledingstuk dat nog droog was en begon mijn ogen te deppen om te kunnen zien." Daarna rende ze naar een buitendouche langs de kant van de weg en begon haar lichaam met water te besproeien. ,,Maar ik kon niet wrijven, want het brandde te veel."



Toeristen brachten de twee vriendinnen naar het ziekenhuis. Daar werden bij Kirstie brandwonden aan haar arm geconstateerd. Katie was er erger aan toe, met brandwonden op haar gezicht, hals, armen en benen. 35 procent van haar lichaam was aangetast door het zuur. De daders werden nooit gepakt en het nieuws over Katie en Kirstie ging de wereld over. Dergelijke zuuraanvallen waren nog geen gemeengoed in het nieuws.

Talloze operaties

Quote Ik weet niet hoelang ik hiermee kan omgaan Katie Gee Het tweetal ging terug naar Engeland en Katie belandde in een Londens ziekenhuis. In een dagboek beschrijft ze voor Daily Mail de talloze urenlange operaties die ze onderging. ,,In de ziekenhuiskamer waar ik lag waren geen spiegels. Ze wilden dat patiënten als ik hun eigen gezicht niet konden zien. Dus pakte ik mijn mobiele telefoon en zette deze in de selfiemodus."



Katie vertelt over het wegsnijden van de verbrandde huid, over hoe haar lichaam een lappendeken werd van nieuw geïmplanteerde huid, over hoe ze steeds onder de medicijnen zit na weer een operatie. ,,Nieuwe huid werd vastgeniet of vastgenaaid. Dat deed dan erg pijn. Later werd het dan weer heel erg kriebelig."



Na de operaties voelt ze zich ellendig. ,,Ik dacht eerst nog: 'Ik ben hier in goede handen, dus het zal wel goed komen'. Nu denk ik: 'Ik ben in goede handen en het gaat nog steeds slecht. Ik weet niet hoelang ik hiermee kan omgaan'."

Na bijna twee maanden mag ze het ziekenhuis uit. Wel moet ze elke dag terug voor fysiotherapie. Ook nieuwe operaties volgen. Uit een stuk rib wordt een nieuw oor gebeeldhouwd. Het oude was verteerd door het zuur. ,,Het nieuwe oor is keihard. Ik kan het niet buigen, maar het werkt als een normaal oor en mijn gehoor is bijna beter dan dat het was", zegt Katie.

Gladde huid

Op foto's van Daily Mail is te zien hoe de huid van haar gezicht - los van lichte littekens - toch vrij glad is geworden. Het is het resultaat van het dragen van een plastic masker en compressiekleding. In november 2013 kreeg ze het masker aangemeten. ,,Tweeënhalf jaar moest ik het dragen, 23 uur per dag. Het maakt de littekens platter. Na elke operatie krijg ik een nieuw masker dat past. Wat was het warm. En wat werd ik nagekeken door mensen. En wat was dat uurtje fijn, dat het masker af mocht." Hetzelfde geldt voor de strakke kleding.

Hoe moeilijk en zwaar het ook was. Het is het zeker waard geweest. ,,Dankzij het medische team voel ik me ongelooflijk goed en zie ik de toekomst positief tegemoet. Ik ben er klaar voor een 'normaal' leven te leiden. En voor mij is 'normaal' best wel spannend", zegt Katie, inmiddels ook afgestudeerd en met een traineeship op zak.