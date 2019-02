Vijf kinderen opgepakt voor moord op zanger van rockband

Het slachtoffer, Kyle Yorlets, werd gistermiddag rond 15.00 uur (lokale tijd) doodgeschoten bij zijn huis. Hij kon nog naar binnen strompelen, waar hij werd gevonden door zijn huisgenoten. De student werd met spoed naar het Vanderbilt University Medical Center gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.



Volgens de politie was er sprake van een mislukte overval. De tieners werden 's avonds opgepakt op de parkeerplaats van supermarktketen Walmart, waar ze in een gestolen pick-uptruck zaten en tevergeefs probeerden te vluchten. In de auto lag een vuurwapen.



De rode pick-uptruck werd een dag eerder in Kentucky gestolen, waarschijnlijk wilden de jongeren de auto gebruiken om de moord - vermoedelijk bedoeld als roofmoord - mee te plegen. Waarom de jonge overvallers Yorlets, die naast zijn zangcarrière in een restaurant werkte, uitkozen als doelwit is niet bekend. Volgens de manager van zijn band, Carverton, was hij geliefd bij zijn vrienden en familie.



De jongeren worden overgebracht naar een jeugdinrichting en moord ten laste gelegd.