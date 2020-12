Vijf verdachten opgepakt na onthoofding Franse leraar, jongste verdachte is 14 jaar

Russen worden al gevacci­neerd: ‘Ik heb alle vertrouwen in onze wetenschap­pers’

6 december In Rusland is vandaag begonnen met de vaccinatie van de bevolking tegen het coronavirus. Als eerste categorieën gaan medisch personeel en onderwijzers. In polikliniek 2, afdeling 3 in Moskou overheerst trots onder de medici.