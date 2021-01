Vijfde slachtoffer aardverschuiving Noorwegen gevonden

Video Burgemees­ter Bart De Wever doet radiointer­view in onderbroek (en heeft niet door dat het te zien is)

2 januari Voor Bart De Wever is 2021 op een gênante manier begonnen. De Antwerpse burgemeester had zaterdagochtend voor een nieuwjaarsinterview bij Radio 2 zijn mooiste ruitjeshemd aangedaan. Maar een broek aantrekken? Daar had De Wever zo vroeg op de dag kennelijk nog geen zin in.