Vijftig jaar na Watergate: ‘De geschiedenis herhaalt zich’

New Yorkse rechtbank: olifant Happy is geen persoon en blijft in de dierentuin

De Aziatische olifant Happy, die al veertig jaar in een dierentuin in het New Yorkse stadsdeel The Bronx woont, kan daar blijven. Dat oordeelde de hoogste rechtbank in de staat nadat een dierenrechtenorganisatie een zaak had aangespannen. Nonhuman Rights Group meent dat Happy tegen haar zin gevangen zit, en wilde haar vrij krijgen.

15 juni