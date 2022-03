Viroloog Marc Van Ranst krijgt ongewenst bezoek van ‘groepje antivaxers’ uit Nederland

De Vlaamse viroloog Marc Van Ranst heeft thuis bezoek gekregen van een groep Nederlandse tegenstanders van het coronabeleid. ‘Ze wilden de Anton Mussertprijs overhandigen (Anton Mussert was een Nederlandse nazi)’, laat de uitgesproken hoogleraar, opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering weten via Twitter. ‘Ik heb de deur in hun gezicht toegesmeten en eens goed gevloekt. Wat een abjecte idioten!’

Van Ranst schrijft dat het Nederlandse ‘groepje antivaxers’ vergezeld van een cameraploeg vandaag bij zijn woning kwam aanbellen. De viroloog zegt dat hij de ‘deur in hun gezicht toegesmeten’ heeft, maar blijkbaar kregen ze toch de tijd om hun prijs te overhandigen. Die belandde echter meteen in de vuilnisbak, zo blijkt uit een foto die Van Ranst deelt via Twitter. ‘Hun naziprijs kreeg thuis al een heel speciaal plaatsje’, staat erbij.

De Anton Mussertprijs is een satirische prijs, die in het leven is geroepen door een groep Nederlandse tegenstanders van het coronabeleid om ‘publieke personen persoonlijk te feliciteren met hun aandeel in de crisis’. De prijs is genoemd naar Anton Mussert, een Nederlandse politicus die in de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi’s. De groep noemt het onrespectvol dat Van Ranst de deur dichtgooide. ,,Je hebt de prijs volledig verdient.”

Van Ranst is niet alleen in België, maar ook in ons land een bekend gezicht. Toen Van Ranst ondergedoken in een safehouse leefde nadat hij door de - inmiddels overleden - Belgische militair Jürgen Conings met de dood werd bedreigd, ging hij op Twitter al eens in de clinch met de Nederlandse coronascepticus Willem Engel. ‘Willem, je bent een mafkees’, klonk het toen. Het kwam tot een rechtszaak.

Van Ranst werd in het voorjaar met de dood bedreigd en zat vier weken ondergedoken. In de rechtszaal droeg hij kort voor uit de ruim 150 doodsbedreigingen die hij had ontvangen. De viroloog houdt Engel daarvoor verantwoordelijk en neemt het Engel zeer kwalijk dat hij zijn adresgegevens online zette toen hij in een safehouse zat. ,,De echte schade die ik heb, is onbetaalbaar.’’

