Viva Bernie! ‘Je kunt hier niet winnen zonder de steun van de jonge latino's’

'Hola", zegt Alejandra Lopez als de deur van een bungalowtje in het zuiden van San Antonio openzwaait. Lopez, in het dagelijks leven juf, is met voorbedachten rade op pad gegaan in deze buurt. We zijn in Texas, en wie Texas hoort, denkt aan cowboys, steak en gigantische pick-uptrucks. Die trucks staan hier ook voor de deur, maar op het menu van de lokale middenstand staan taco's en tequila. In dit gedeelte van San Antonio heeft meer dan 90 procent van de bewoners een Spaanstalige achtergrond - net als Alejandra Lopez (33), dochter van Mexicaanse ouders.