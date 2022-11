VK en Frankrijk tekenen deal om aantal migranten dat Kanaal oversteekt terug te dringen

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben vandaag een nieuwe overeenkomst getekend om het aantal migranten dat in bootjes de oversteek via het kanaal maakt terug te dringen. Er komen onder andere meer politiepatrouilles op de Noord-Franse stranden. Bootvluchtelingen die het kanaal overstreken waren regelmatig een bron van frictie tussen de twee landen.

De Britse overheid heeft ingestemd met een betaling van 72,2 miljoen euro aan Frankrijk in 2022-2023. Dat is circa 10 miljoen meer dan onder de huidige deal. In ruil daarvoor voert Frankrijk de aanwezigheid van veiligheidsdiensten bij toegangspunten aan de kust met 40 procent op. Dat omvat 350 extra gendarmes en politie op de stranden in Calais en Duinkerken en verhoogde inzet van drones en uitrusting met nachtvisie.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin en zijn Britse evenknie, Suella Braverman, tekenden de overeenkomst in Parijs. Het akkoord bevat voorstellen om misdaad langs migratieroutes te bestrijden. Zo gaan beide landen informatie verzamelen van onderschepte migranten om te helpen bij het oprollen van smokkelnetwerken. Een specifiek doel voor bootonderscheppingen is niet gesteld.

De Britse premier Rishi Sunak zei dat de deal een ‘40 procent toename in het aantal patrouilles’ zou betekenen, evenals ‘voor de eerste keer, Britse functionarissen ingebed in Franse operaties'. Hij noemde de deal een ‘fundament voor nog sterkere samenwerking in de komende maanden'.

Forse toename bootvluchtelingen

Het VK ontvangt minder asielzoekers dan veel Europese landen, waaronder Italië, Frankrijk en Duitsland, maar duizenden migranten reizen naar Noord-Frankrijk in de hoop de oversteek via het kanaal te maken. Sommigen willen naar het VK omdat ze daar vrienden of familie hebben, anderen vanwege de Engelse taal of omdat ze denken dat het makkelijk is er werk te vinden.

Het aantal migranten dat probeert over te steken in kleine bootjes is afgelopen jaren fors toegenomen. Dit jaar hebben meer dan 40.000 mensen de gevaarlijke reis gemaakt; vorig jaar waren dat er nog 28.000 en in 2020 8500. In november 2021 stierven nog 27 mensen op het kanaal toen hun boot kapseisde. Volgen het VK zijn meer dan 30.000 illegale oversteekpogingen vanuit Frankrijk voorkomen sinds het begin van dit jaar. De Britse overheid heeft de laatste tijd veel kritiek gekregen vanwege de overvolle opvangcentra en tijdelijke accommodaties in Zuid-Engeland. Ze zou er niet in slagen asielaanvragen snel te verwerken.

Van alle mensen die tussen mei en september via het kanaal het VK probeerden te bereiken was 42 procent afkomstig uit Albanië, zo viel te lezen in cijfers die de Britse overheid eerder deze maand vrijgaf. Iets meer dan 11.000 Albaniërs kwamen aan in het VK in die vijf maanden. In 2020 waren dat er 815. De nieuwe overeenkomst voorziet ook in een nieuwe taskforce ‘gericht op het omkeren van de recente toename in Albaniërs en georganiseerde misdaadgroepen die profiteren van illegale migratieroutes naar West-Europa en het VK'.