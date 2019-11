Vlaams ‘Most Wanted’ moordenaarskoppel na ruim twintig jaar opgepakt in Afrika

Het Vlaamse moordenaarskoppel Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker van de ‘Belgium’s Most Wanted-lijst’ is gearresteerd. Het duo is verantwoordelijk voor de brute moord op een Britse zakenman, die in 1996 door spelende kinderen werd aangetroffen in de duinen, en werd al in 2011 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Tot gisteren wisten ze echter uit handen van de politie te blijven.

Onlangs zette de Europese politiedienst Europol in zijn nieuwste ‘Most Wanted’-campagne Hilde Van Acker (56) als ‘Belgische Most Wanted-crimineel’ op haar lijst van meestgezochte vrouwelijke voortvluchtigen. Van Acker is samen met Jean-Claude Lacote (53) de helft van een duivelskoppel dat al jaren gezocht wordt. De twee werden gisterenavond en vanochtend opgepakt in Ivoorkust, ruim twintig jaar na de brute moord op een Britse zakenman.

Moord

Volledig scherm Hilde Van Acker. © RV Spelende kinderen vonden in mei 1996 het lijk van deze zakenman, Marcus Mitchell, in een bosje in De Haan. Hij was vermoord met twee kogels die van dichtbij waren afgevuurd. Eén raakte zijn linkeroog en de ander ging door zijn keel. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Met 300.000 pond zouden ze een lucratieve deal sluiten in Libië. De Brit had net ontdekt dat hij bedrogen was door Lacote, die op dat moment al een bekende was van politie. Rijkelui van over de hele wereld raakten al miljoenen euro’s kwijt aan de oplichter.

Mitchell werd voor het laatst gezien in Knokke met Hilde Van Acker, de vriendin van Lacote. Vermoedelijk heeft zij hem naar het bos geleid en heeft Lacote hem daar afgemaakt. De twee werden opgepakt, maar vrijgelaten na ondervraging.

Zuid-Afrika

Toen het gerecht bewijs had tegen Lacote en Van Acker, woonde het koppel al in een villa van meer dan 1 miljoen dollar in één van de duurste wijken van Johannesburg. Daar werkte Lacote zich met praatjes binnen bij de politie. Als televisiemaker maakte hij een realityreeks over hun werk: ‘Duty Calls’. Zo leefde het stel een tijd zonder problemen in Afrika. Maar nadat Lacote in Zuid-Afrika een zoon van een zakenman had proberen te ontvoeren, belandde hij toch in de gevangenis. België vroeg tevergeefs om zijn uitlevering.

In 2008 wist Hilde Van Acker Lacote te bevrijden. Ze gaf zich bij de gevangenis uit voor een agente en duwde het gevangenispersoneel een brief van de onderzoeksrechter onder de neus: ze moest Lacote meenemen voor ondervraging. De cipier twijfelde en belde het nummer op het gerechtelijk document. Aan de andere kant van de lijn bevestigde iemand het verzoek tot ondervraging. Wat de cipier op dat moment niet wist: het was niet de onderzoeksrechter, maar een medeplichtige van Van Acker die in een hotelkamer de telefoon opnam. Even later reed Van Acker de gevangenis uit met Lacote op de achterbank.

Sindsdien waren ze spoorloos. Ze kwamen in 2011 ook niet opdagen voor hun proces in Brugge over de moord op de Brit. De twee kregen levenslang.

Volledig scherm Hilde Van Acker. © rv