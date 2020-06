Vlaamse drugscrimineel opgepakt in Dubai

Hij staat te boek als een van de kopstukken in de internationale cocaïnehandel en wordt verdacht van brandstichtingen, schietpartijen en granaataanslagen. Maar nu lijkt het spel van de Antwerpse drugscrimineel Nordin E.H. (32) voorbij te zijn. Hij werd gearresteerd in Dubai, bevestigde het parket van Antwerpen donderdag. Al maanden zou hij aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu plannen vanuit het witwasparadijs in de Verenigde Arabische Emiraten.

De afgelopen maanden leidde de Antwerpse drugscrimineel Nordin E.H. zijn organisatie vanuit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Verschillende explosies, schietpartijen en auto’s die in vlammen opgingen in en rond Antwerpen kunnen aan hem gelinkt worden. In opdracht van, maar ook tegen zijn bende. Hij stond al enige tijd internationaal geseind en kon nu eindelijk opgepakt worden in Dubai. Dat werd vanmiddag bevestigd door het parket van Antwerpen.

Het Belgische gerecht gaat Dubai vragen de man over te dragen.



Kristof Aerts van het Antwerpse parket zegt tegen Het Laatste Nieuws: ,,De man werd onder andere gezocht in het dossier naar de drugssmokkel rond Frank V. Dat aanhoudingsbevel is nu de basis voor de autoriteiten in Dubai om op te treden. Deze arrestatie is mogelijk geworden dankzij het uitstekende werk van de ambassadeur van de Emiraten en een samenwerking tussen parket Antwerpen, het federaal parket en verschillende (internationale) politiediensten, waaronder de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en Interpol.”

Samenwerking

,,De arrestatie werd gedetailleerd voorbereid in samenwerking met de diplomatie in Dubai, Dubai Police, de verbindingsofficier ter plaatse, Interpol in Abu-Dhabi en in Brussel en de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. Als parket konden we ook rekenen op de expertise op het vlak van internationale samenwerking van het federale parket”, zegt Aerts.

,,Het is een van de eerste keren dat iemand die door ons land gezocht werd in Dubai kon gearresteerd worden. We hopen als parket dat deze samenwerking verdergezet kan worden en dat we ook in de toekomst op de hulp en samenwerking van de autoriteiten en politiediensten in de Verenigde Arabische Emiraten kunnen rekenen om door ons land gezochte personen op te pakken.” Nederland werkte eerder samen met Dubai bij de arrestatie van de Nederlandse drugscrimineel Ridouan Taghi.

De Tank

Het dossier rond Frank ‘De Tank’ V., een gewezen bodybuilder en havenarbeider, draait rond de uithalingen van grote ladingen cocaïne in de Antwerpse haven. Eén van de opdrachtgevers zou Nordin El H. zijn. Hij groeide van lokale dealer van Antwerpen-Dam uit tot een drugsbaron.

Nordin El H. kreeg uiteindelijk ruzie met ‘De Tank’ toen een lading cocaïne verloren ging. Dat zorgde onder meer voor een reeks aanslagen met granaten en kalasjnikovs op de woning van ‘De Tank’ in Brecht. Nordin El H. eiste zijn 400.000 euro voorschot terug.