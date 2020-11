Vlaamse duivenmelkers cashen 8 miljoen euro voor hun duiventil

Duivenmelker Gaston Van De Wouwer (76) had als kleine jongen al postduiven. Hij woont in Berlaar onder Antwerpen waar hij in zijn werkzame leven als diamantbewerker werkzaam was. Het grote financiële succes met de duivensport is pas van de laatste jaren. ,,Het had moeten komen toen ik 30 was. Toen had ik het geld nodig. Waarom New Kim zo snel is? Ze is gemotiveerd, hè? Ze wil graag terug naar huis. Niet voor mij hoor. Voor haar man natuurlijk’’, zei hij vrijdag toen duidelijk werd dan New Kim echt voor een recordprijs zou worden verkocht.



,,Ja, het was een hobby. Maar ik ben 76 jaar en heb slechte longen. Het is mooi geweest. Kurt heeft een gezin met drie kinderen, dat gaat ook niet. We stoppen.’’ Van De Wouwer wil een nieuwe fiets kopen met zijn fortuin.



Op de eerste veilingdag werden acht van de negen duiven die meer dan 100.000 euro opbrachten, gekocht door Chinezen. En vandaag is het niet veel anders. De Vlaamse topduiven zijn gewild in China omdat er met hun genen goed geld is te verdienen. Nakomelingen gaan voor vele tienduizenden euro’s van de hand - een zoon van New Kim ging vanmiddag voor 6 ton weg - en als een van die nakomelingen goed presteert dan is er bij duivenwedstrijden veel prijzengeld te innen. James’ Legend bijvoorbeeld won voor hij werd verkocht zeven auto’s waaronder een Mercedes G63 van 150.000 euro. In China kan het prijzengeld in de miljoenen euro's lopen.