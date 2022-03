Vlaamse journalist bij getroffen legerbasis Mykolaiv: ‘Zware klap voor Oekraïne’

,,Het is echt ongelofelijk wat we hier aantreffen”, aldus Ramaekers. ,,Gisteren zijn er raketaanvallen geweest op deze militaire basis die vol lag met slapende militairen. Er is geen officiële bevestiging, maar we hebben van militairen hier en van het mortuarium in de stad gehoord dat er meer dan tachtig doden zijn geborgen. De brandweer zoekt nog volop naar meer lichamen.” Ramaekers vertelt dat er nog lichamen zichtbaar onder het puin liggen.