Vleesverwerker JBS betaalde 11 miljoen dollar losgeld na cyberaanval

7 juni De Belgische topviroloog Marc Van Ranst, die al weken ondergedoken zit vanwege de voortvluchtige militair Jurgen Conings, heeft voor het eerst zijn onderduikadres verlaten om op een geheime locatie te kunnen vertellen over zijn leven in een safehouse, de bedreigingen tegen hem en de controverse rond zijn persoon. Van Ranst gaat zich niet gedeisd houden omdat hij wordt bedreigd, zegt hij in het televisie-interview met VTM Nieuws.