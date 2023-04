Vleiende woorden voor Xi terwijl de Taiwanese spanningen oplopen: situatie ‘uiterst precair’

Volgens Macron kan China een grote rol spelen in de beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Maar experts twijfelen daaraan. Ook omdat China deze week zelf de spanningen rond Taiwan opvoert.

Het is een drukke week voor Xi Jinping: hij ontvangt niet alleen Macron, maar ook Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie. Hun bezoek duurt drie dagen. Maar terwijl Xi met de Europese leiders dineert, voer een Chinees vliegdekschip in de buurt van Taiwan voor een oefening. Het is een reactie op de Taiwanese president Tsai Ing-wen, die woensdagavond de Amerikaanse parlementsvoorzitter Kevin McCarthy bezocht. China ziet dit als een provocatie.

Voor China onacceptabel

Al maanden gingen de geruchten dat Tsai en McCarthy elkaar zouden ontmoeten, al dan niet in Taiwan. Het werd uiteindelijk Californië, waar Tsai landde, op doorreis van een bezoek aan centraal-Amerika. McCarthy is als parlementsvoorzitter de derde opvolger van de president, en dat maakt het bezoek voor China onacceptabel. Het wijst op een afspraak met de Verenigde Staten waarin staat dat Amerikaanse overheidsvertegenwoordigers geen officiële banden met Taiwan onderhouden. China ziet Taiwan als onderdeel van het eigen land, dat desnoods met geweld veroverd moet worden.

Het bezoek kwam er toch. Tsai sprak in de presidentiële bibliotheek van Ronald Reagan van ‘het verdedigen van de vredige status quo’. Daarmee doelt ze op behoud van de situatie rond Taiwan zoals die nu is: Taiwan gaat zijn eigen gang, niet gestoord door de territoriale ambities van de grote buur. ,,Maar”, waarschuwde ze: ,,Om de vrede te bewaren moeten we ook sterk zijn.”

Nog vóór Tsai deze woorden had uitgesproken begon de Chinese vergelding: een vliegdekschip voer dichtbij het eiland, en daarnaast voerde de Chinese kustwacht enkele oefeningen uit. Volgens experts nog verontrustender: diezelfde kustwacht kondigde aan dat het willekeurige schepen in de Straat van Taiwan zou controleren. Het zou kunnen leiden tot Chinese officieren die Taiwanese schepen enteren. Taiwan reageert resoluut: Taiwanese schepen moeten deze controles weigeren.

Uiterst precair

Dit maakt volgens experts de situatie uiterst precair, vergelijkbaar met augustus vorig jaar, toen McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi in Taiwan op bezoek kwam. Het Chinese leger deed toen grootschalige oefeningen, na afloop van dat bezoek.

Sense Hofstede, onderzoeker bij Instituut Clingendael, zegt dat er dit keer weliswaar minder geblaft wordt door China, maar dat de kans op een bijt juist groter is: ,,Zo’n inspectie zou een praktisch effect kunnen hebben dat militaire oefeningen niet hebben.”

Toch gaat het in Peking vooral over Oekraïne. Macron weet Xi te verleiden tot een uitspraak over de oorlog: ,,China pleit voor vrede en voor een politieke oplossing. Samen met Frankrijk roepen we op tot terughoudendheid van alle internationale partners. Want zo niet, dan zal de situatie uit de hand lopen".

Vredesplan

Xi publiceerde eerder dit jaar een vredesplan, waar destijds veel kritiek op kwam: Het was weinig concreet, het stelde slechts een ‘staakt het vuren’ en ‘onderhandelingen’ voor, zonder in te gaan op wie eventuele concessies zou moeten doen. Bovendien heeft Xi sinds het begin van de oorlog nog altijd niet met de Oekraïense president Zelensky gesproken. Volgens Qin Gang, de Chinese buitenlandminister, zou Xi namelijk ‘erg druk’ zijn.

Maar Macron is en blijft optimistisch tijdens zijn bezoek in Peking. Hij hoopt op een oplossing voor het conflict, in samenwerking met Xi. Ook al lijkt een oplossing op dit moment ver weg, zowel in Oekraïne als in Taiwan.

