Vliegtuig drugssmokkelaars landt op Mexicaanse snelweg en gaat in vlammen op

De staatspolitie van Quintana Roo, op het schiereiland Yucatan, plaatste een video van het rokende toestel op de tweebaansweg. Volgens het ministerie van Defensie kwam het vliegtuig uit Zuid-Amerika en werd het gevolgd door twee luchtmachttoestellen vanaf het moment dat het Mexicaans luchtgebied binnenkwam.



Militairen ontdekten later een voertuig in de omgeving met zo'n 390 kilo aan wit poeder. Het gaat vermoedelijk om een lading cocaïne met een straatwaarde van 109 miljoen pesos (4,3 miljoen euro). Het vliegtuig kwam volgens een lokale zender uit Maracaibo, in Venezuela, maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.



Of het toestel een noodlanding heeft gemaakt en daarbij in brand is gevlogen of door de smokkelaars is aangestoken, zoals wel vaker gebeurd, is niet duidelijk. Volgens de website Aviation Safety Network gaat het om een oud passagiersvliegtuig van British Aerospace.



Mexico en Venezuela gelden als belangrijke doorvoerlanden voor cocaïne. Die wordt vanuit Zuid-Amerikaanse landen vervoerd naar de Verenigde Staten. Drugskartels die betrokken zijn bij de lucratieve drugshandel staan bekend als uitermate gewelddadig. In Mexico zijn vorig jaar gemiddeld bijna honderd moorden per dag gemeld.