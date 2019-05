Vliegtuig stort neer in Mexico, alle inzittenden waarschijnlijk omgekomen

VIDEO Passagiers filmen paniek tijdens noodlan­ding brandend Russisch vliegtuig

16:52 Er zijn beelden opgedoken van passagiers die filmen hoe het toestel van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot gisteren een noodlanding maakte in Moskou en daarbij in brand vloog. Het dodental is door de Russische onderzoeksraad bijgesteld tot 41, onder wie twee tieners. Zeker tien mensen raakten gewond. Aan de Britse krant The Daily Mail heeft een stewardess die aan boord zat, onthuld hoe ze passagiers zo snel mogelijk naar buiten evacueerde.