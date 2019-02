Vliegtuig vermiste voetballer Sala gevonden: ‘40 km van Guernsey’

Vliegtuig­je stort neer op woonwijk Los Angeles: twee doden

0:42 In de woonwijk Yorba Linda in Los Angeles is op klaarlichte dag een vliegtuigje neergestort. Twee mensen zouden bij de crash om het leven zijn gekomen, maar het is onbekend of zij in het toestel zaten. Door de crash vlogen twee huizen in brand. Dat meldt de brandweer van Orange County.