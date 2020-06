Vliegtuigje crasht in VS, vijf familieleden omgekomen

Brazilië gruwelt van tragische dood 5-jarige kleuter

5 juni In Brazilië is grote woede ontstaan over de dood van een 5-jarige jongen. Hij viel van de negende etage van een flat in de noordoostelijke stad Recife, terwijl hij onder de hoede was van de vrouw bij wie zijn moeder het huishouden doet. Op videobeelden is te zien hoe de vrouw het jochie in een lift achterlaat en op een van de bovenste knoppen drukt. ,,Waarom? Ze heeft mijn zoon de dood in laten gaan’’, zegt moeder Mirtes. ,,Maar ik wil gerechtigheid.’’