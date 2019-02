Vliegtuigje stort neer op woonwijk in Californië: twee doden

Klassieke bankkraak in Antwerpen: inbrekers komen binnen via tunnels

3 februari Tijdens het onderzoek naar een inbraak in een filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen, zijn twee tunnels gevonden die vermoedelijk door de inbrekers zijn gemaakt en gebruikt. Dat bevestigt de lokale politie. De omvang van de eventuele buit is nog onbekend, maar er zijn verschillende kluizen opengebroken.