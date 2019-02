Vliegtuigje stort neer op woonwijk Los Angeles: twee doden

Het neergestorte vliegtuig is een Cessna 414A, die even voor de crash was opgestegen vanaf het lokale Fullerton Municipal vliegveld. Dat meldt woordvoerder Allen Kenitzer van de Amerikaanse luchtvaart autoriteit Federal Aviation Administration. Ook zouden twee mensen gewond zijn geraakt, maar over de aard van de verwondingen is niets bekend gemaakt. Of er passagiers in het vliegtuigje zaten, is niet bekend.