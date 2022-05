Vliegtuigongeluk Nepal: 20 van de 22 inzittenden gevonden, kans op overlevenden klein

updateEen klein vliegtuig met 22 mensen aan boord is in Nepal neergestort. Het toestel crashte in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht. Reddingswerkers hebben de plek van de crash bereikt en vinden steeds meer lichamen. Tot dusver zijn twintig van de 22 inzittenden gevonden. De kans dat de overige zes nog leven is volgens de autoriteiten erg klein.

,,We zijn druk bezig om de lichamen van de slachtoffers te bergen en naar Kathmandu te brengen”, aldus een woordvoerder van het vliegveld van de Nepalese hoofdstad.

De slechte weersomstandigheden en de aanhoudende bewolking maken het lastig voor reddingswerkers om tussen de wrakstukken te zoeken naar slachtoffers. Als het mogelijk is vliegen er helikopters boven het gebied. De wrakstukken liggen in een straal van 100 meter, zeggen de autoriteiten.

,,Na het analyseren van de beelden lijkt het erop dat het vliegtuig niet in brand is gevlogen. Het lijkt erop dat het toestel tegen een grote rots aan is gevlogen”, aldus een woordvoerder van het vliegveld in Pokhara, het vertrekpunt van het vliegtuig.

Negentien passagiers aan boord

Het toestel van de particuliere luchtvaartmaatschappij Tara Air komt uit 1979 en vliegt sindsdien al in de regio. Het verdween zondag van de radar tijdens een binnenlandse vlucht van de toeristische stad Pokhara naar het circa 70 kilometer noordelijker gelegen Jomsom. De zoektocht naar de plek van de crash werd zondagavond gestaakt vanwege intredende duisternis, maar is maandagochtend hervat.

Aan boord van het nog geen jaar oude toestel bevonden zich negentien passagiers en drie bemanningsleden. De Nepalese politie maakt melding van zes buitenlanders: vier uit India en twee uit Duitsland. De Duitsers zijn een man en een vrouw, meldt de ARD op basis van de passagierslijst. De Duitse ambassade in Kathmandu bevestigde dat. Een luchtverkeersleider liet weten dat er een geluid te horen was, voordat het vliegtuig van de radar verdween, schrijft de Kathmandu Post.

Volledig scherm Archiefbeeld. © EPA

Eerdere crashes

Jomsom in de Himalaya is slechts twintig minuten vliegen van Pokhara. In het bergachtige land wordt met de toename van het aantal toeristen steeds meer gevlogen vanwege de moeilijke verbindingen over land, maar de Nepalese luchtvaartmaatschappijen hebben een slechte naam op het gebied van veiligheid. De Europese Unie weert alle Nepalese luchtvaartmaatschappijen uit het Europese luchtruim omdat ze onveilig te werk zouden gaan. Bovendien verandert het weer in het hooggebergte vaak onverwacht, wat vliegen gevaarlijk maakt.

Het traject is populair bij toeristen die een trektocht willen maken rond de 8091 meter hoge Annapurna. Daardoor zitten de vluchten tussen Pokhara en Jomsom vaak vol. Op dezelfde route vloog in februari 2016 een toestel van Tara Air tegen een berg. Alle 23 inzittenden kwamen toen om het leven. En in december 2010 crashte een toestel van dezelfde maatschappij tijdens een vlucht van Lamidanda in het oosten van Nepal naar Kathmandu.

Volledig scherm © AFP