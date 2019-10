Vliegveld Glasgow deels ontruimd om lekkende vaccins in KLM-toestel

Belgische agenten met elkaar op de vuist in Antwerpse kroeg

15:00 Agenten en inspecteurs van de Antwerpse politie zijn afgelopen nacht in hun stad op de vuist gegaan met collega's van de landelijke politiedienst. Het handgemeen vond plaats in een café in het zuiden van de Vlaamse havenstad. De agenten waren op dat moment niet in functie.