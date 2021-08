Vliegveld Kaboel onbereikbaar voor veel gestrande evacués: 'Ik hoop dat hulp niet te laat komt’

LIVE | ‘Diplomaten VS waarschuw­den voor ineenstor­ting Afghanis­tan’, Duitse omroep meldt doden familielid correspon­dent door taliban

0:24 Vanavond is voor een tweede keer een Nederlandse evacuatievlucht vertrokken vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Ingewijden zeggen dat naar verluidt 19 personen aan boord Nederland als eindbestemming hebben, maar dit is nog niet bevestigd. Op de eerste vlucht van vandaag waren negen Nederlanders aanwezig. De Duitse publieke omroep Deutsche Welle meldt vandaag in een verklaring dat de taliban een familielid van een van zijn correspondenten in Afghanistan hebben doodgeschoten en een tweede familielid ernstig hebben verwond. Volg de laatste ontwikkelingen hier. Lees hier het vorige liveblog terug.