'Vluchtelingen betalen overtocht met nieren'

Een orgaanhandelaar in Caïro vertelt in de uitzending dat tientallen vluchtelingen op deze manier hun reis naar Europa hebben gefinancierd. ,,De meesten zitten nu in Duitsland, één in Frankrijk, één in Nederland en anderen in Ierland, Londen, Zweden en Noorwegen.''



De handelaren werken in opdracht van Egyptische artsen gespecialiseerd in transplantaties. De organen zouden bestemd zijn voor rijke patiënten uit het Midden-Oosten. Volgens een hulpverlener die vluchtelingen bijstaat die hun nier hebben afgestaan, is 70 tot 75 procent van de transplantatie-artsen in Egypte betrokken bij de orgaanhandel.



Een handelaar, die zijn slachtoffers onder Soedanese en Eritrese vluchtelingen ronselt, krijgt rond de 20.000 euro per nier. Hij bepaalt zelf hoeveel hij daarvan aan de vluchteling geeft.