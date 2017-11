Vluchtelingen in Griekenland: eindelijk appartement na 10 maanden in een tent

Zabir Mahmoud is een grote Syrische man, met een borstelige snor. Hij gaat zitten op een stoel in zijn appartement en kijkt naar zijn bezoek op de chique, met bloemenmotief gestoffeerde banken. Hij ziet de schilderijtjes aan de muur, buiten het balkonnetje met nog net wat novemberzon. ,,Dit is zo veel beter dan het tentenkamp waar we hiervoor woonden. Ik ben er heel blij mee en dankbaar.” Zijn vrouw lacht en knikt, twee kinderen zitten op haar schoot. ,,Tien maanden in een tentenkamp was héél lang.”

De familie vluchtte uit de Syrische stad Aleppo en woont nu in een smal straatje in het Griekse Livadia, anderhalf uur rijden van Athene. Een stadje van 30.000 inwoners, tussen de bergen. Op een enkele top ligt de eerste sneeuw van het jaar. Ze konden er in een gemeubileerd appartement trekken, dat wordt verhuurd door de Griekse eigenaar. Met een eigen voordeur, een eigen gang. Een appartement waarvan je, als je het als toerist via Airbnb had gehuurd, een klein sprongetje van geluk had gemaakt. De kinderen gaan er nu naar school, vader en moeder wachten op wat de toekomst hen gaat brengen. Dat ze in Livadia blijven, is niet waarschijnlijk.

Zabir Mahmoud en zijn gezin in hun appartement in Livadia, Griekenland.

17.000 vluchtelingen in appartementen

Zoals de Mahmouds zijn er ruim 17.000 vluchtelingen in Griekenland: zij konden een van de 21 nog bestaande kampen verlaten en zijn tijdelijk ondergebracht in door particulieren verhuurde appartementen. Soms chique (zoals de woning van de Mahmouds), meestal sober gemeubileerd. Met alle benodigdheden om te leven, zoals stapelbedden, koelkast en keukengerei. En een ‘cashcard’ om eten van te kopen: 150 euro per maand voor een alleenstaande vluchteling, 500 euro voor een gezin met vier kinderen, bedragen gebaseerd op de sociale uitkeringen die Grieken zelf krijgen. Ze zijn in verschillende stadia van de asielprocedure, hun verblijf in het appartement is tijdelijk. Vooralsnog.

Het project is onder meer mogelijk gemaakt door 209 miljoen euro noodhulp van de Europese Commissie, op een totaal van 440 miljoen euro noodhulp aan de Grieken. Van dat geld huren de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en lokale hulporganisaties appartementen en brengen er vluchtelingen in onder. Een unicum: het is voor het eerst dat de EU noodhulp verleent in Europa zelf.

Alleen konden de Grieken de vluchtelingencrisis niet aan. Op het hoogtepunt kwamen er op Lesbos 4.000 mensen per dag aan. Ze trokken door naar het vasteland en wie er niet in slaagde door te trekken naar Noord-Europa, bleef in Griekenland. Ze sliepen in de parken in Athene, in de leegstaande stadions van de Olympische Spelen van 2004 en in overvolle tentenkampen aan de grens tussen Griekenland en Macedonië.

'Veel weerstand'

Er zijn nog 46.000 vluchtelingen in Griekenland, maar de ergste nood is voorbij, op het vasteland althans. Onder meer dankzij Giota Poulou, de energieke burgemeester van Livadia, die haar nek uitstak. Haar gemeente was een van de eerste die het accommodatieplan opzette. ,,De overheid wilde hier een kamp bouwen, maar wij wilden een meer humanitaire vorm van opvang”, vertelt ze in de raadszaal. Het ging niet zonder slag of stoot. ,,Er was veel weerstand tegen de komst van vluchtelingen.” Toen de burgemeester opperde een eeuwenoude moskee in de stad te heropenen voor de nieuwe moslim-inwoners, noemde de oppositie haar een jihadist. ,,Toen de vluchtelingen kwamen, bleken het vooral gezinnen met kleine kinderen te zijn, dat veranderde de blikken van de inwoners hier al. Het gaat nu prima, er zijn nauwelijks spanningen.”

Giota Poulou, burgemeester van Livadia, voor de raadszaal van het stadje.

Zo prima dat inmiddels acht gemeenten op deze manier vluchtelingen huisvesten en meerdere gemeenten op de wachtlijst staan. Er wonen 420 vluchtelingen in Livadia, in 70 appartementen. Iets meer dan 1 procent van het totale aantal inwoners. ,,Je moet wel een juiste balans vinden. Ik heb inwoners die zelf niet genoeg geld hebben om hun huis te verwarmen, die worden boos als vluchtelingen geld krijgen om dat wel te doen.”

Financiële crisis

Daarmee raakt Poulou een achterliggend probleem: de financiële crisis in Griekenland. Daar zat het land al diep in toen de vluchtelingencrisis er nog eens overheen kwam. Het is een van de oorzaken dat hulporganisaties geen problemen hebben om leegstaande appartementen te vinden. Door de crisis konden veel Grieken zelf de huur niet meer betalen, kinderen trokken weer bij hun ouders in.

Grieken die hun huis uit moeten, waarna er, met EU-subsidie, vluchtelingen in komen wonen, het klinkt als benzine op het vuur van populistische politieke partijen. ,,Klopt”, zegt de linkse politicus Lefteris Papagiannakis, een van de tien viceburgemeesters van Athene, en verantwoordelijk voor het vluchtelingenbeleid van de stad. ,,Daarom moeten we ook heel duidelijk het andere verhaal vertellen. Dat deze mensen de gemeenschap ook geld opleveren: Grieken kunnen door dit project hun leegstaande appartement verhuren, de vluchtelingen geven het geld dat ze krijgen hier uit. Hadden we niets gedaan, dan sliepen ze hier nog in het park.” Zijn stad heeft nog een groot vluchtelingenkamp (1.700 mensen wonen er in containers), maar herbergt inmiddels veruit de meeste vluchtelingen in appartementen: 11.000.

'Please, help me'

Ranem (26) uit Homs (Syrië) is een van hen. De jonge vrouw woont in een appartement in Athene met haar tweeling van 4,5 en haar 1,5 jaar oude zoontje. Met haar roze horloge en een roze telefoonhoesje met glittertjes, is ze zelf nog meisjesachtig. Haar man is omgekomen in Syrië. Als je vraagt wat er is gebeurd, wellen tranen op in haar ogen en kan ze niet verder vertellen. ,,Het is lastig hier alleen, in Griekenland, met mijn kinderen”, vertelt ze in een van de lokalen van een schooltje waar vluchtelingenkinderen ’s middags opvang of extra les kunnen krijgen. Ze komt elke dag naar die school, haar tweeling speelt er graag met andere kinderen. En het geeft haar wat rust, want ze is blij dat ze niet meer in een kamp woont, maar: ,,We delen ons appartement met een andere vrouw met een kind. Dat gaat niet goed samen.” Weer wellen tranen op in haar ogen. Later zegt ze, in een onbewaakt ogenblik: ,,Alsjeblieft, help me.”

Ranem wil niet in Griekenland blijven, maar naar haar broer in Duitsland. Ze heeft een aanvraag voor gezinshereniging gedaan. Net zoals de Mahmouds in Livadia dat hebben gedaan: twee van hun kinderen wonen al in Duitsland, ze hebben elkaar al tijden niet gezien. Zabir Mahmoud: ,,We wonen hier prima. De buren zijn vriendelijk. Als het zou kunnen, zou ik mijn kinderen vanuit Duitsland hierheen halen. Maar wat moet ik in Livadia doen? Ik ben elektricien, maar er is hier geen werk. Geen vluchteling hier die ik ken, kan een baan vinden.” Het vinden van werk is al een probleem voor de inwoners van het stadje zelf, de werkloosheid is er hoog.

De Syrische Ranem met haar drie kinderen in de door EU-subsidie opgezette school waar ze elke dag komen.

Zo zijn er nog honderden gezinnen die door willen, meestal naar Duitsland. Vaak ook is hun verzoek tot gezinshereniging al goedgekeurd, maar duurt het maanden totdat alle documenten gereed zijn. ,,Het grote wachten”, noemen hulpverleners het. De Mahmouds kregen hun goedkeuring al in maart, maar de reispapieren blijven uit. Het leidt tot spanning tussen Griekenland en Duitsland, waarbij de eerste de laatste ervan beschuldigt de procedures opzettelijk te rekken. De vluchtelingen zelf raken ondertussen zo gefrustreerd dat begin deze maand enkele gezinnen dagenlang een hongerstaking hielden op het centrale plein van Athene.

Aan de horizon doemt nog een probleem op: het huisvestingsproject geldt officieel alleen voor vluchtelingen die nog in procedure zijn. Wie asiel krijgt in Griekenland én daar ook wil blijven, moet op termijn het appartement uit en zelf huisvesting regelen. Viceburgemeester Papagiannakis van Athene: ,,Dat is een probleem, want er is nauwelijks sociale woningbouw in Griekenland.” Het noodhulpbudget van de EU stopt eind 2018. ,,Dit project heeft heel veel problemen opgelost, het zal moeten worden overdragen aan de Griekse overheid en de gemeenten. En die zullen er geld voor moeten vinden, maar dat is een probleem: we hébben namelijk geen geld.”

Vice-burgemeester van Athene Lefteris Papagiannakis.

Nood op de eilanden is nog wél hoog

Op 1 oktober waren volgens de UNHCR nog 46.462 vluchtelingen in Griekenland, 13.652 van hen zitten ‘vast’ op de eilanden, waar de situatie een stuk slechter is dan op het vasteland. De meesten zitten in overvolle kampen. Velen mogen de eilanden niet af omdat ze zijn aangekomen na de zogenoemde EU-Turkije-deal van maart 2016. Iedereen die na die deal is aangekomen, moet in principe terug naar Turkije om daar te worden opgevangen of te wachten op relocatie naar Europa.