Vluchtelingen kapen schip na redding uit Middellandse Zee

Het gaat om 108 vluchtelingen die door de bemanning van de Elhiblu 1 uit de zee werden geplukt. Toen duidelijk werd dat ze zouden worden teruggebracht naar Libië kwamen ze in opstand en namen ze de leiding over de tanker, melden Italiaanse media. Het schip vaart onder Palauaanse vlag, een eilandengroep in Oceanië.



,,Dit zijn geen migranten in nood, het zijn piraten, zij zullen Italië alleen zien door een verrekijker'', verklaarde Salvini, die sprak van ‘een duidelijk geval van georganiseerde misdaad’. Salvini heeft van illegale immigratie een van zijn speerpunten gemaakt sinds zijn aantreden in juni van vorig jaar.



Salivini heeft al een aantal keren geweigerd schepen van hulporganisaties toe te laten tot Italiaanse havens. De autoriteiten op Malta zijn op de hoogte van het incident. Een woordvoerder van het leger zei dat de bewegingen van het schip in de gaten worden gehouden, maar dat het niet mag aanmeren op Malta.