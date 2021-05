VN-chef roept Israël en Palestijnen op tot staakt-het-vuren

Video Pro-Palestina­be­to­gers trekken door steden

17:54 In diverse plaatsen in ons land zijn zondag Pro-Palestinademonstraties gehouden. Zo lopen er door Amsterdam duizenden mensen in een mars om steun te betuigen aan Palestina. In Eindhoven trok een groep na een manifestatie op het Stadhuisplein ook de stad in. Ook in Nijmegen, Groningen en Enschede gingen sympathisanten de straat op.