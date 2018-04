VN-gezant: Raketaanval Syrië loste niets op, nieuwe ramp dreigt

Haar bevolking van rond 2,5 miljoen mensen bijstaan en beschermen wordt de komende grote uitdaging, aldus speciaal VN-gezant Staffan De Mistura vanmiddag op een Syrië-conferentie in Brussel. Hij is bang dat Idlib het volgende doelwit van regeringsgezinde troepen wordt, en daarmee een nieuw Aleppo of Oost-Ghouta. ,,Dit zijn natuurlijk niet allemaal terroristen. Het gaat om vrouwen, kinderen, burgers.''



Op de conferentie met 85 delegaties uit EU-lidstaten, landen uit de regio en belangenorganisaties riepen de EU en VN op tot gesprekken om de nu al ruim zeven jaar durende oorlog met meer dan 350.000 doden en miljoenen vluchtelingen en ontheemden langs politieke weg te beëindigen.



,,We zien in de laatste dagen en weken dat militaire overwinningen, terreinwinst en militaire escalatie geen verandering en geen politieke oplossing brengen. Wel in tegendeel”, aldus De Mistura.



Ook EU-buitenlandchef Mogherini dringt voortdurend aan op politiek overleg, als enige begaanbare weg naar een echte oplossing.