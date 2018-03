VN-leider wil onderzoek naar dodelijk geweld Gaza

Lof voor Schots ziekenhuis dat hond toelaat bij emotioneel afscheid

0:48 Een Schotse opa met longkanker had deze week maar één wens: afscheid nemen van zijn hond. Hij lag al weken in het ziekenhuis en wist dat hij niet lang meer zou leven. Zijn familie en het ziekenhuispersoneel deden er alles aan om het afscheid mogelijk te maken. Met succes, blijkt uit een emotionele video die al honderdduizenden keren is bekeken op Facebook.