VN luidt noodklok over Oost-Ghouta: 130.000 ontheemden op de vlucht

Ongeveer 45.000 van de ontheemden verblijven op acht plaatsen op het platteland rond Damascus. Ongeveer eenzelfde aantal vrouwen, kinderen en oudere mannen hebben de overvolle schuilkelders verlaten na een screening door de overheid. Sinds vorige week is de laatste omsingelde enclave, de voorstad Douma in de regio Oost-Ghouta het toneel van hevige aanvallen. Door een recente aanval met mogelijk gifgas zouden minstens zeventig mensen om het leven zijn gekomen.

Krachtige reactie Amerika

De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat de VS met een 'krachtige' reactie op de dodelijke gifgasaanval in Douma zullen komen. ,,Beest Assad gaat een hoge prijs betalen voor deze aanval met chemische wapens'', zei Trump. Nikki Haley, de Amerikaanse VN-ambassadeur, wil dat de Veiligheidsraad van de VN dinsdag stemt over een Amerikaans voorstel voor een nieuw onderzoek naar wie schuldig is aan het gebruik van chemische wapens in Syrië.

Rusland vindt geen sporen

Rusland, een bondgenoot van president Assad, zegt geen sporen van een gifgasaanval in Douma te hebben gevonden. De Russen zouden militairen naar het gebied hebben gestuurd, om te onderhandelen met de rebellen aldaar. De experts hebben, zo zegt Rusland, op diverse plekken die getroffen zouden zijn bij de aanval gezocht, maar geen bewijzen hebben gevonden. Ook in de ziekenhuis in Douma zouden geen patiënten met vergiftigingsverschijnselen liggen. Het Russische leger weerspreekt daarmee de berichten over de gifgasaanval, waarbij een bom met Sarin-gas door een helikopter zijn gedropt. De berichten zouden bedoeld zijn om een lokale wapenstilstand te ontwrichten.

VN-Veiligheidsraad bijeen

VN-hulporganisaties hebben nog steeds geen vrije toegang tot het gebied. VN-medewerkers kunnen de gifgasaanval dan ook niet bevestigen. Er zijn de afgelopen dagen wel mensen met ademhalingsproblemen behandeld, meldt een woordvoerder van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).



Ook hulpverleners van de vluchtelingenorganisatie UNHCR en het noodhulpbureau Ocha van de VN hebben geen eigen informatie over de inzet van chemische wapens. De VN-Veiligheidsraad zal vandaag opnieuw vergaderen over een reactie op de vermeende gifgasaanval op Douma en over de inzet van blauwhelmen in het gebied.



De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft aangegeven dat Moskou een resolutie in zal dienen, waarin de VN gevraagd wordt om inspecteurs van het OPCW, dat toeziet op het verbod op chemische wapens, naar Douma te sturen.