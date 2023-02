VN roept in ‘symbolische’ resolutie op tot diplomatie, China en India zwijgen

oorlog oekraïneDe wereld roept in een VN-vergadering op tot diplomatie om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het kost Europa moeite om ook steun te verzamelen voor harde kritiek op Rusland.

Het is slechts symbolisch, maar diplomaten zien het als een opsteker, precies een jaar na de Russische invasie: in het VN-hoofdkantoor in New York stemmen 141 landen in met een oproep om diplomatieke inspanningen voor vrede tussen Rusland en Oekraïne te verdubbelen. Voorwaarde is wel dat Rusland alle troepen terugtrekt en dat de ‘soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit’ van Oekraïne overeind blijft, volgens de resolutie.

Die werd ingediend op initiatief van een groep Europese landen, en Oekraïne. Zo’n oproep is niet bindend, maar de uitslag van de stemming geeft een beeld van de opvattingen in de internationale gemeenschap. Westerse diplomaten hopen dat Rusland internationaal verder alleen komt te staan.

Maar het kost veel moeite om landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten zover te krijgen dat ze zich onomwonden uitspreken voor terugtrekking van Russische troepen. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra belde en appte op de avond voor de stemming nog met collega’s in die regio’s om hun stem te winnen.

Europa en de Verenigde Staten zijn tot op heden eensgezind in hun steun voor Oekraïne, maar buiten het Westen wordt de oorlog heel anders beleefd. China en India onthielden zich bijvoorbeeld opnieuw van stemming. Vorige week bleek al dat India sinds de invasie flink méér geïmporteerd heeft uit Rusland, met name olie. Zuid-Afrika ontving de Russische minister Lavrov onlangs nog als ‘vriend’ en stemde ook niet mee.

Hoekstra omschrijft het als een ‘zachte onderbuik’ van landen die gevoelig zijn voor de Russische visie. ,,Of die gewoon denken: ja, het hemd is nader dan de rok, we hebben andere problemen.” Oekraïne heeft in de VN-resolutie eisen uit een eerder vredesplan afgezwakt, in de hoop ook deze landen mee te krijgen. Zo wordt niet gerept over een speciaal tribunaal om Russische oorlogsmisdaden te vervolgen.

Hoekstra sprak in New York de Algemene Vergadering van de VN toe om stemmen te werven voor ‘alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede’ in lijn met de grondbeginselen van de Verenigde Naties. In het handvest van de VN staat dat het ene land geen geweld mag gebruiken ‘tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid’ van een ander land, en conflicten vreedzaam uitgepraat moeten worden.

Hoekstra benadrukte tegelijkertijd in zijn toespraak dat de bal wat hem betreft bij Rusland ligt. ,,Deze oorlog kan vandaag, hier en nu eindigen als Rusland zijn soldaten naar huis stuurt. Stuur ze gewoon naar huis. Maar zolang deze oorlog doorgaat, zal Nederland alles doen om Oekraïne te helpen hem te winnen.”

Op de veiligheid van Oekraïners heeft een VN-resolutie niet direct veel invloed, moet ook Hoekstra erkennen. ,,Rusland heeft twaalf maanden lang laten zien dat ze zich hier geen pepernoot van aantrekt, en ik heb ook echt niet de illusie dat dat gaat veranderen.”

De Russische ambassadeur klaagde in de VN-vergadering al dat de resolutie ‘anti-Russisch’ is. Hij spiegelde de wereld nog eens voor dat zijn land ‘geen andere optie’ zou hebben gehad dan Oekraïne binnenvallen, omdat Navo-invloed te dicht bij de Russische grenzen zou komen.

Dat landen als India, Zuid-Afrika en China niet compleet afstand nemen van Rusland wordt in de VS wel gezien als teken aan de wand; de westerse, Amerikaanse invloed in de wereld is tanende. ,,Het gaat niet om kiezen tussen Rusland en de VS’’, reageerde de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Linda Thomas-Greenfield, voorafgaand aan de VN-vergadering nog.

,,Wij denken dat het makkelijk zou moeten zijn voor landen om dit te steunen. Wij vragen om onderhandelingen. We roepen de twee partijen op om bij elkaar te zitten. We roepen op tot vrede. Maar het stoppen van de vijandelijkheden vereist dat de Russen, die ze zijn begonnen, deze oorlog staken.’’

