VN: Spanje moet vrouw compenseren voor ‘geweld’ tijdens bevalling

Nieuwe omikron-subvariant raast door VS en China

De jongste omikron-subvariant BA.5 verspreidt zich rap door de Verenigde Staten. Hoewel het dagelijks aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 in de VS volgens officiële cijfers al weken rond de 100.000 ligt, zijn er volgens sommige experts in werkelijkheid ongeveer 1 miljoen nieuwe gevallen per dag.

12 juli