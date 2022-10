Volgelgriep overgedragen op mens in Spanje

oorlog oekraïne LIVE | Eerste Russische reservis­ten ingezet in Donbas, ‘EU gaat tot 15.000 Oekraïense soldaten opleiden’

Na de aangekondigde gedeeltelijke mobilisatie zijn de eerste reservisten ingezet in de bezette Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie maandag laten weten op berichtendienst Telegram. De lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen om zo snel mogelijk trainingen te organiseren voor maximaal 15.000 Oekraïense soldaten, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel, dat zich baseert op bronnen bij de EU. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

