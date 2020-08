Volgens advocaat was Hitlergroet van agente een grapje: ‘Ze was 22 en de sfeer was geladen’

De afgelopen dagen is in België grote ophef ontstaan over de dood van een jonge vader in een politiecel ruim twee jaar geleden, nadat er schokkende beelden opdoken van hoe de agenten daarin met de man omgingen. Van de zes gefilmde politiemensen - drie mannen en evenveel vrouwen - is de jongste van de groep, die hielp bij het overmeesteren en het in bedwang houden van de Slovaakse Jozef Chovanec, het meest in opspraak. Het is deze politievrouw die op uitgelekte beelden al dansend te zien is: gebalde vuist ritmisch in de lucht, met haar linkervoet stampend op de celvloer. Zij is het ook die de Hitlergroet brengt.



,,Ze had er direct spijt van", zegt haar advocaat François Feron. Volgens hem had ze er geen kwade bedoelingen mee. Het gebeurde gewoon. ,,Mijn cliënte ontkent dat ze racistische bedoelingen had met haar gestrekte arm. Ik geloof haar. Ze was op dat ogenblik ook nog heel jong - 22 jaar.”