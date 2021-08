Volgens de Afghaanse afdeling van IS zijn zelfs de taliban een stel afvallige softies

De dreiging van een aanslag op de wachtenden bij het vliegveld van Kaboel hing in de lucht en was volgens westerse veiligheidsdiensten zelfs ‘imminent’. Ook een woordvoerder van de taliban had vooraf tegen CNN gezegd dat er meldingen waren over een op handen zijnde aanslag door ‘kwaadwillenden’. De waarschuwing was ‘op militair niveau’ uitgewisseld met verschillende landen, waaronder ook Nederland. Gerekend werd met een zelfmoordaanslag. Volgens Amerikaanse bronnen zou het imminente gevaar verband houden met de recente ontsnapping van enige honderden hard core IS-K extremisten uit twee gevangenissen in de buurt van Kaboel.