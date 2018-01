Volkswoede Pakistan over 'laks politiewerk' na moord op 7-jarig meisje

De verkrachting en moord op een 7-jarig ontvoerd meisje en het beweerdelijke lakse politieoptreden in de zaak heeft in Pakistan voor volkswoede gezorgd. Er zijn inmiddels twee doden gevallen bij protesten tegen de politie.

De vader van het slachtoffer beweert dat de politie te traag reageerde toen zijn dochter Zainab Ansari vermist werd. Na de vondst van het lichaam van het gewurgde meisje, op een vuilnisbelt, keerde de woede van bewoners in de stad Kasur zich tegen de politie. Boze demonstranten vielen een politiebureau aan, waarna twee ongewapende betogers werden gedood door politiekogels.

Pelgrimstocht

Ansari verdween op 4 januari toen ze lopend op weg was naar koranles. Op indrukwekkende beelden van een bewakingscamera is te zien hoe ze aan de hand van een onbekende man meeloopt, haar dood tegemoet. Haar ouders waren op dat moment nergens in de buurt omdat ze op pelgrimstocht waren in Saoedi-Arabië. Bekenden en familieleden van het meisje zeggen dat ze na de verdwijning van Zainab Ansari dag en nacht op zoek waren geweest naar het meisje, terwijl de politie niets deed.

De dood van het meisje heeft voor een kettingreactie gezorgd in Pakistan. Bekende sporters en politieke en militaire leiders brachten hun medeleven over aan de familie van het meisje. Een journaliste verscheen tijdens een live nieuwsuitzending met haar dochter op schoot om aandacht te vragen voor de zaak.

Protest

Veel mensen stellen dat de politie niet meer in staat is om jonge meisjes op straat te beschermen. In meerdere steden zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren. Enkele uren voor de begrafenis van het meisje vielen woedende demonstranten politieagenten op straat aan. Ook werden ramen van auto's ingeslagen met stokken.

De dood van Zainab Ansari staat niet op zich. Ze is al het twaalfde meisje dat in een jaar tijd in de regio Kasur werd ontvoerd, verkracht en gedood. Volgens de bewoners geeft de politie geen prioriteit aan het vinden van de daders. Nobelprijswinnaar voor de Vrede Malala Yousafzai roept via Twitter de autoriteiten op om in actie te komen.