Von der Leyen over Europa en de komende winter: ‘Rusland heeft energie als wapen gebruikt’

De tijd dat mensen zich afvroegen wat er in Brussel nu eigenlijk gedaan wordt, is voorbij. Nu is het crisis na crisis. De Europese Commissie regelde de centrale inkoop van coronavaccins. Tuigde een enorm economisch herstelprogramma op. Bezorgde na de Russische inval gevluchte Oekraïners een tijdelijke status. Coördineerde sancties. Financierde zelfs wapenleveranties. En nu wil Brussel dat elk land komend stookseizoen 15 procent minder gas verbruikt dan vorig jaar. Nederland haalt dat wel, Duitsland heeft er meer moeite mee, Spanje gebruikt nauwelijks Russisch gas. Brussel wil dat iedereen meedoet: wat landen overhouden, kan dan naar landen die te weinig hebben. Zoals het rijkere Duitsland het armere zuiden helpt van corona te herstellen, moet het zuiden het gasarme Duitsland door de winter helpen. Vandaag praten de energieministers van de 27 lidstaten over het voorstel. Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, beantwoordde een aantal vragen per email.