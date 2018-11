Vondst lichaam Corrie van der Valk roept veel nieuwe vragen op

Het parket van Namen opende een onderzoek naar de treinbotsing: ,,In deze omstandigheden gingen we uit van een ongeval óf een wanhoopsdaad”, zegt Vincent Macq namens het parket van Namen. Het lichaam van de vrouw was door de aanrijding te ernstig verminkt om het slachtoffer te identificeren. Ze had bovendien geen identiteitspapieren bij zich. ,,De onderzoekers hebben in 2001 ontdekt dat ze met de trein gereisd is. Dat weten we omdat ze ergens een treinkaartje kocht. Meer details daarover kan ik voorlopig niet vrijgeven. Het is wel zo dat geen enkel element uit het dossier ons toen naar Nederland heeft geleid.”

De speurders verzamelde in 2001 ook DNA-materiaal van het lichaam, waaronder haar. Het is niet duidelijk waarom dat toen niet tot een match heeft geleid. Macq kan niet zeggen of er toen een analyse is gebeurd en wat daar eventueel het resultaat van was. Via een internationale databank werd nu toch een match gevonden. Haar lichaam werd opgegraven omdat de Belgen zoveel mogelijk cold cases via DNA proberen op te lossen.



De belangrijkste hypothese van het gerecht is nog altijd dat Corrie Van der Valk een wanhoopsdaad pleegde of per ongeluk onder de trein kwam. ,,Toch roept identificatie van Corrie Van der Valk veel nieuwe vragen op”, zegt Macq. ,,Had zij contacten in de streek van Dinant? Waarom kwam ze hierheen? Wellicht heeft de Nederlandse politie antwoorden in het dossier dat zij na de verdwijning hebben opgesteld.”



Vandaag is er een eerste contact tussen de Belgische en Nederlandse politie. ,,Er komt later nog een vergadering om afspraken te maken over het verdere verloop van het onderzoek. We willen informatie met elkaar uitwisselen en kijken wie wat zal onderzoeken", aldus Marq.



Corrie Van Der Valk lag 17 jaar anoniem begraven op het kerkhof van Bois-De-Villers, een dorpje in Profondville, op een terrein waar bijvoorbeeld ook daklozen zonder nabestaanden een laatste rustplaats krijgen. De procureur wilde niet vertellen waar het lichaam nu is.