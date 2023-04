Voor unieke vakantiefoto’s kun je volgend jaar met een luchtballon naar de ‘ruimte’

Het in 2016 opgerichte Zephalto blaast een luchtballon van 100 meter lang en met een doorsnede van 70 meter vol helium en vliegt daarmee tot ongeveer 25 kilometer hoogte de lucht in. Je kunt genieten van hetzelfde adembenemende uitzicht als dat van een astronaut, beloven de initiatiefnemers.

De ballon vervoert zes passagiers en twee piloten en is van alle luxe voorzien. Aan boord wordt eten van ‘Michelinster-kwaliteit’ aangeboden en er is wifi. Gedurende de reis wordt uitgelegd wat er allemaal te zien is. De totale reis duurt zes uur, waarvan het opstijgen en dalen de helft van de tijd in beslag nemen. Reizigers hoeven zich geen zorgen te maken over de zwaartekracht, want volgens Farret d’Astiès blijft die gewoon aanwezig.