Vooral wateroverlast door Irma in Florida, schade valt mee

Orkaan Irma heeft vooral gezorgd voor wateroverlast in Florida, maar de schade lijkt tot nu toe erg mee te vallen. Er zijn in de Amerikaanse staat geen doden gevallen door de orkaan, die ondertussen afgezwakt is tot categorie 1. Wel zijn er drie verkeersslachtoffers gevallen tijdens de evacuatie.