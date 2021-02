‘Voorbereiding WK 2022 in Qatar: al minstens 6500 arbeidsmigranten omgekomen’

Als er volgend jaar wordt afgetrapt voor het WK voetbal in Qatar lijkt een hele lange minuut stilte op zijn plaats. Blijkens onderzoek van de Britse krant The Guardian stierven de afgelopen tien jaar meer dan 6.500 arbeidsmigranten bij de bouw van de stadions en andere WK-faciliteiten.

De krant verzamelde officiële cijfers uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka over omgekomen contractarbeiders uit die landen. Dat blijken er meer dan 6500 te zijn sinds 2010, toen Qatar de WK kreeg toegewezen. Gemiddeld stierven er zo’n twaalf buitenlandse arbeiders per week en waarschijnlijk meer aangezien ook de Filipijnen en Kenia massaal arbeiders naar Qatar hebben gestuurd. Van hun lotgevallen zijn geen data voorhanden. Sterfgevallen in de laatste maanden van 2020 zitten evenmin in deze statistieken.

Er is eerder gemeld over slechte arbeidsomstandigheden in de ziedende hitte waarin jonge arbeiders stierven van uitputting en aan hartaanvallen. Ze werken vaak langer dan tien uur per dag in temperaturen van 45 graden. Volgens de officiële cijfers waren er 37 overlijdensgevallen bij de bouw van de stadions, waarbij het organiserend comité onderstreept dat het overgrote deel daarvan niet-werkgerelateerd zou zijn en dat het veelal gaat om 'natuurlijke sterfgevallen’. Een deel van de arbeiders kwam om door ziekte, (verkeers)ongelukken of door zelfmoord.

Elektrocutie

The Guardian beschrijft een triest geval van een jonge arbeider uit Bangladesh die werd geëlektrocuteerd in zijn verblijf toen bij een overstroming water over blootliggende elektriciteitskabels stroomde. Qatar is in het verleden ook de door Nederlandse vakbond FNV aangesproken op beroerde arbeidsomstandigheden en heeft toegezegd die te zullen verbeteren. Daar is volgens mensenrechtenorganisaties onvoldoende van terecht gekomen.

De wereldvoetbalorganisatie FIFA ziet geen reden voor zorg. ,,Met de zeer strenge gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in Qatar is de frequentie van ongevallen op bouwplaatsen van de FIFA World Cup laag in vergelijking met andere grote bouwprojecten over de hele wereld”, aldus een woordvoerder. Ook volgens het organiserende WK-land zijn de 6500 doden ‘niet abnormaal hoog’ op een totaal van twee miljoen arbeidsmigranten in het land, die bovendien - volgens een regeringswoordvoerder - allemaal aanspraak kunnen maken op de medische voorzieningen in het land.



In de praktijk blijkt het voor nabestaanden erg moeilijk om vanuit Qatar duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak van dierbaren waardoor het heel moeilijk wordt enige vorm van compensatie te claimen.

