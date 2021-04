Voormalig Amerikaanse vicepresident Walter Mondale (93) overleden

Mondale was de Amerikaanse vicepresident van 1977 tot 1981, toen de Democraat Jimmy Carter president was. Tevens was hij werkzaam als senator voor de staat Minnesota en als ambassadeur in Japan.

De 42ste vicepresident van de VS deed in 1984 zelf mee aan de presidentsverkiezingen, maar had geen schijn van kans tegen de zittende president Ronald Reagan. Mondale behaalde slechts 13 kiesmannen, tegenover 525 voor Reagan. Hij wist alleen in zijn thuisstaat Minnesota en in Washington D.C. te winnen.

Zijn running mate, Geraldine Ferraro, was de eerste vrouw die werd genomineerd als kandidaat voor het vicepresidentschap. President Joe Biden zei in een reactie op het overlijden van Mondale: ,,Hij creëerde niet alleen een pad voor zichzelf, maar hij hielp anderen ook hetzelfde te doen. Hij was de eerste presidentskandidaat die een vrouw als running mate koos en ik weet hoe blij hij was dat hij nog kon meemaken dat Kamala Harris vicepresident werd.’’

Afscheidsbrief

De Democraat had zondag nog gebeld met president Biden en oud-presidenten Carter en Bill Clinton, meldt Axios. Ook liet hij een afscheidsbrief naar honderden van zijn oud-medewerkers versturen.

Mondale was sinds de dood van George H.W. Bush in 2018 de oudste nog levende voormalig vicepresident. Carter (96) is op zijn beurt de oudste nog levende voormalig president van de VS.

Volledig scherm Voormalig vicepresident Walter Mondale in 2013 © AFP