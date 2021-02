Voormalig icoon van de democratie Suu Kyi hangt zware celstraf boven het hoofd

Leger schiet op demonstran­ten Myanmar, vijf journalis­ten opgepakt en internet enige tijd plat

15 februari In Myanmar heeft het leger zondag op demonstranten geschoten. De betogers waren opnieuw de straat op gegaan om massaal te protesteren tegen de staatsgreep van het leger twee weken geleden. De militairen pakten vijf journalisten op. Ook werd in de nacht van zondag op maandag het internet in het land tijdelijk platgelegd.