Voormalig Playmate valt met zoontje (7) van 45e verdieping van hotel in Manhattan

Bisschop­pen Chili vragen paus om ontslag na misbruik­schan­daal

13:39 In de nasleep van een misbruikschandaal binnen de katholieke kerk hebben alle 34 Chileense bisschoppen hun ontslag ingediend. ,,We hebben onze positie in de handen van de Heilige Vader gelegd en laten het aan hem over om over ieder van ons een beslissing te nemen'', schrijven ze.