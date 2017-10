'Voormalig president Carter wil onderhandelen met Noord-Korea'

Slachtoffer aanslag Braziliaanse crèche bezwijkt aan verwondingen

3:18 In een brandwondenkliniek in de Braziliaanse stad Belo Horizonte is een jongen overleden aan zijn verwondingen nadat hij donderdag het slachtoffer was geworden van de aanslag op een crèche in Janaúba. Hij is al het tiende dodelijke slachtoffer.