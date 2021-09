Voormalig secretaresse (96) van concentratiekamp duikt vlak voor rechtszaak onder

Een hoogbejaarde vrouw uit de buurt van Hamburg die wordt verdacht van medeplichtigheid aan ruim 11.000 moorden in een Duits concentratiekamp, is enkele uren voor het proces tegen haar ondergedoken.

Het begin van de rechtszaak moest daarom worden uitgesteld. Irmgard Furchner (96) verliet donderdagmorgen het verzorgingshuis in Quickborn, nam een taxi naar een metrostation en is sindsdien spoorloos. De rechtbank in Itzehoe (Sleeswijk-Holstein) heeft een arrestatiebevel tegen haar laten uitvaardigen, verklaarde een woordvoerder.

Furchner moet terechtstaan voor medeplichtigheid aan 11.412 gevallen van moord en 183 gevallen van poging tot moord. Ze werkte van 1 juni 1943 tot 1 april 1945 als stenotypiste en secretaresse voor Paul Werner Hoppe, SS-Obersturmbannführer (hoogste eenheidsleider) en commandant van Stutthof in het noorden van het door de nazi's geannexeerde Polen.

De toen 18- of 19-jarige vrouw zou onder andere executie- en vergassingsbevelen hebben uitgetikt alsook namenlijsten van vrouwen en kinderen die vanuit Stutthof naar concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werden gedeporteerd. Daarmee hielp ze de kampverantwoordelijken bij het systematisch doden van gevangenen, aldus de aanklacht.

De oud-secretaresse werd de afgelopen decennia driemaal verhoord: in 1954, 1964 en 1982. Tijdens het eerste verhoor verklaarde Furchner dat alle correspondentie met het SS-administratiecentrum via haar bureau liep. Kampcommandant Hoppe dicteerde haar dagelijks brieven en bestelde radioberichten. Ze was naar eigen zeggen niet op de hoogte van brieven over het executeren en vergassen van mensen en wist evenmin van de ‘moordmachine’ buiten haar bureau. Zo'n 65.000 joodse gevangenen, Poolse partizanen en Sovjet-krijgsgevangenen werden er doodgeschoten, vergast, uitgehongerd, vroren dood of stierven als gevolg van epidemieën.

Brief

In een brief aan de rechtbank kondigde Irmgard Furchner aan dat ze om gezondheidsredenen niet in de rechtszaal wilde verschijnen en haar advocaat het woord wilde laten doen. Ze zou onder andere hartproblemen hebben maar werd lichamelijk wel in staat geacht om telkens twee uur achter elkaar terecht te staan. Zonder haar aanwezigheid kan de aanklacht tegen de vrouw niet worden voorgelezen.

In de brief uitte ze naar verluidt ook haar onbegrip over de aanleiding voor het proces. Blijkbaar begrijpt de oud-secretaresse van Stutthof niet waar ze zich als 96-jarige voor moet verantwoorden.

Kleine vissen

In juli 2020 werd de voormalige Stutthof-bewaker Bruno Dey (93) in Hamburg veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Hij stond met een geweer op wacht op een uitkijktoren van het concentratiekamp. ,,Moord verjaart niet in Duitsland. Daarom bent u ook 75 jaar na de feiten nog verantwoordelijk voor het onrecht dat de gevangenen van concentratiekamp Stutthof is aangedaan en wordt u aan het eind van uw leven bestraft’’, sprak de rechtbankvoorzitter tegen Dey.

Bruno Dey, die destijds als 17-jarige aan de slag ging als bewaker, was niet de enige oud-kampmedewerker die op hoge leeftijd wordt vervolgd. De 94-jarige Reinhold Hanning (bewaker Auschwitz) kreeg in 2016 vijf jaar cel wegens medeplichtigheid aan moord op 170.000 gevangenen. De 93-jarige Oskar Gröning alias de ‘boekhouder van Auschwitz’ werd in 2015 veroordeeld tot vier jaar cel wegens medeplichtigheid aan moord op 300.000 mensen.

‘Kleine vissen’ die niet rechtstreeks betrokken waren bij nazi-misdaden kunnen vervolgd worden sinds 2011. De 91-jarige John Demjanjuk werd toen als eerste oud-bewaker veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord op ruim 28.000 mensen in concentratiekamp Sobibor. Tot dan toe moest het Duitse Openbaar Ministerie steeds bewijzen dat een verdachte rechtstreeks betrokken was bij nazi-misdaden.

Laatste nazi-proces

Bij de start van het proces tegen Bruno Dey, in oktober 2019, liepen er nog 23 vooronderzoeken tegen oud-medewerkers van de concentratiekampen Sachsenhausen (12), Buchenwald (6), Stutthof (2), Mauthausen (2) en Ravensbrück (1).

De voor zover bekend oudste verdachte is een 100-jarige oud-bewaker van concentratiekamp Sachsenhausen, zo'n 30 kilometer boven Berlijn. Hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan moord op minstens 3518 gevangenen, tussen 1942 en 1945. het proces tegen hem begint volgende week.

De hoge leeftijd van de verdachten is een probleem want ze kunnen alleen vervolgd worden als ze in staat zijn hun belangen te verdedigen. ,,Hoe meer tijd verstrijkt, hoe dichter we bij het laatste nazi-proces komen’’, verklaarde Thomas Will van het Centraal Bureau voor onderzoek naar misdaden door nazi’s tegenover de krant Die Welt.

