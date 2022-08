Voormalig Sovjet-leider Michail Gorbatsjov (91) overleden

Nobelprijs voor de vrede

,,Hij heeft de deuren open gedaan, de wapenwedloop beëindigd, de muur naar beneden gehaald en de vrijheid gegeven aan miljoenen en miljoenen mensen in de wereld”, beschreef journalist en ondernemer Derk Sauer hem in 2020. Sauer schoof dat jaar aan tafel bij talkshow Op1 om te praten over de nieuwe film Gorbachev. Heaven, waarin de oude leider wordt geïnterviewd in een villa even buiten Moskou. ,,Maar die villa was niet van hem”, zei Sauer ,,Gorbatsjov is de enige van al die leiders die er niet rijk van is geworden.